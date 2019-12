Il campionato di Serie A sta regalando spettacolo, in particolar modo con la sfida tra Juventus e Inter. I nerazzurri, guidati da Conte, stanno disputando una buona stagione e, alla quattordicesima giornata, sono pienamente in corsa per il titolo.

In casa Inter, però, regna la scaramanzia: “siamo ancora alla quattordicesima di campionato vincere già quest’anno sarà difficile, la Juve ha una ‘doppia squadra’ fortissima, penso che ce la fara’ anche quest’anno…“, ha dichiarato Marotta durante la celebrazione dei dieci anni di alta velocità di Fs, chiacchierando col conduttore Giletti, juventino. .

