“Il mercato di gennaio? La nostra strategia rimane la stessa, invariata. Guardiamo al mercato di gennaio non tanto come riparazione ma invece per cogliere quelle opportunità, a mio giudizio poche, che si possono presentare“. Si è espresso così Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del match di Serie A contro il Genoa. “Noi vogliamo crescere sicuramente , abbiamo fatto questi sei mesi ad altissimo livello, in modo straordinario, vogliamo continuare in questa scalata o risalita“, ha proseguito ai microfoni di Sky Sport Marotta. “Sappiamo che la rosa è un po’ ridotta, e di conseguenza se ci sono delle opportunità le cogliamo perché vogliamo sicuramente essere competitivi. Esposito? Non bisogna caricarlo di pressioni, è un ragazzo molto giovane, del 2002, con orgoglio proviene dal settore giovanile. Non dobbiamo stare a giudicare lui, siamo in emergenza, lui risponde all’appello, sicuramente risponderà nel migliore dei modi nell’ambito dell’impegno e speriamo che possa dare anche in termini di qualità“, ha concluso l’ad nerazzurro.

Valuta questo articolo