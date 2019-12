“Grande amarezza per l’eliminazione dalla Champions League, ma a testa alta. Tutti hanno dato il massimo, con il grande supporto dei tifosi. C’e’ sempre qualcosa di positivo da cui attingere, in un percorso di crescita di un ciclo iniziato qualche mese fa. Dimentichiamo la gara con il Barcellona e guardiamo ala partita di stasera“. Si è espresso così Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport, commentando l’eliminazione ai gironi di Champions League dell’Inter. L’ad dei nerazzurri, a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina, ha tracciato la via per il futuro: imparare dai propri errori e magari sfruttare qualche occasione di mercato. “L’autocritica è semplicissima: tutto può essere migliorato. Ma la squadra ha dato il massimo. – ha spiegato Marotta – Poi ci sono dei valori che si esprimono sul campo, il Barcellona spesso ce li ha migliori e ha vinto. Abbiamo sicuramente fatto un’esperienza importante. Mercato? È difficile trovare a gennaio elementi che aumentino il valore di questa squadra. Con tutto lo staff ci stiamo guardando intorno per cercare di puntellare al meglio questo organico“.

