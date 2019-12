Primo gol in Serie A, all’età di 17 anni e 172 giorni. Sebastiano Esposito diventa il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare con la maglia dell’Inter nel massimo campionato, rimanendo alle spalle del solo Mario Corso, riuscitoci a 17 anni e 97 giorni.

Un’emozione indescrivibile per l’attaccante classe 2002, alquanto commosso nel post partita ai microfoni di Sky Sport: “non nego che ieri notte non ho dormito, non potevo sognare una serata migliore. Mi sono commosso appena ho visto mia mamma, il gol è per lei. Ringrazio la mia famiglia e la società per la fiducia. Tutti i sacrifici che ho fatto stanno ripagando. Sto raccogliendo i frutti che ho seminato. Nella vita non si deve mai mollare, avanti così ma non si deve mai mollare. Lukaku è una persona fantastica oltre che un giocatore straordinario. Prima del rigore mi ha detto di andare convinto sulla palla“.

Valuta questo articolo