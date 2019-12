Ci ha messo la faccia, da capitano. Mimmo Criscito si è presentato davanti ai microfoni dopo il 4-0 subito dal Genoa contro l’Inter per assumersi le proprie responsabilità, ammettendo come la squadra stia vivendo un momento complicato.

Interrogato sul futuro di Thiago Motta, il difensore rossoblù ha ammesso: “in campo andiamo noi, ma a pagare è l’allenatore: il fallimento è di tutti. Schone? È un grande giocatore, dobbiamo metterlo noi in condizioni per fare bene se risultati non arrivano: colpa è anche del capitano, anche se qualcuno ha detto che non sono in grado di farlo, gli chiederò di venire a farmi due lezioni. È solo colpa nostra, bisogna ripartire, bisogna cambiare mentalità e atteggiamento: loro sono una grande squadra, ma con un altro atteggiamento potevamo metterli in difficoltà. La salvezza? C’è tempo, ma siamo indietro. Thiago Motta ha portato le sue idee, ci vuole tempo. Indietro non si può tornare, speriamo di fare bene”.

Valuta questo articolo