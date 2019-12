Dopo la sconfitta contro il Barcellona, che è costata all’Inter l’eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri sono andati incontro ad un beffardo pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, arrivato nel finale di gara.

Antonio Conte nel post partita si è mostrato amareggiato, sottolineando come la squadra debba ancora crescere, senza però far mancare la solita stoccata alla società riguardante la necessità di aggiungere giocatori di qualità alla rosa: “come con il Barcellona abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato. Dispiace perché c’era stata una buona risposta, dispiace perché meritavamo qualcosa in più, anche con la Roma. Dobbiamo cercare di migliorare in tutte le situazioni sia fase offensiva che difensiva. Potevamo essere tre potenziali vittorie. E’ un processo di crescita, dobbiamo avere pazienza. Se non l’abbiamo perchè ci chiamiamo Inter allora ancora non ci siamo. Abbiamo avuto delle occasioni, ci sono state parate strepitose. Stiamo parlando di ragazzi che stanno giocando sempre, per forza di cose stanno giocando sempre gli stessi e a livello di stanchezza qualcosa paghiamo. Guardiamo avanti, forti anche del fatto di essere venuti qui in un campo difficile. C’è comunque grande rammarico. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti. Dispiace prendere un gol così nei minuti di recupero. Lautaro e Lukaku giocano sempre, sono capitate situazioni particolari come l’infortunio di Sanchez che ci ha privato di una alternativa per dare un po’ di riposo a loro due. Li posso solo ringraziare per quello che stanno facendo. Avrebbero viusogno di rifiatare un po’ ma non possiamo permettercelo“.

