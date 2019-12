Una lettera ricevuta e pubblicata da un famoso quotidiano sportivo, nella quale un tifoso ha attaccato apertamente Conte, spiegando di ‘godere’ per la meritata eliminazione dell’Inter dalla Champiosn League. Da qui è nata una vera e propria battaglia fra la società nerazzurra e il giornalismo italiano. L’Inter ha annullato la conferenza stampa della vigilia del match contro la Fiorentina, chiedendo rispetto. Conte nel post gara ha spiegato che gli avvocati della società sono al lavoro per far luce sul caso. Un ‘messaggio alla categoria’: “è tutto in mano a un avvocato, non sono io ad averla presa sul personale ma l’Inter. Stiamo vedendo se questa mail è vera. Parliamo di rispetto, quando si vuole lanciare un messaggio è tutta la categoria che deve riceverlo. Si vede che tanti pensano solo a se stessi“.

