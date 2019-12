Inter-Barcellona perde pezzi, Ernesto Valverde infatti ha deciso di non convocare Lionel Messi, Piqué e altri big per la partita di domani.

Niente stelle blaugrana a San Siro, ma l’obiettivo non cambia, considerando le parole dell’allenatore spagnolo in conferenza stampa: “Messi è un giocatore determinante ma il nostro obiettivo domani non cambia, vogliamo vincere contro l’Inter. Messi ha bisogno di riposare, arriviamo da partite importanti e ne abbiamo ancora altre importanti da giocare. Mi aspetto la miglior Inter, all’andata hanno fatto una grande partita, è stato difficile. Siamo già qualificati ma resta una partita di grande valore, l’anno scorso non abbiamo vinto a San Siro, speriamo di farlo quest’anno. Lautaro Martinez? E’ un grande giocatore, rapido e potente, sta facendo una grande stagione. Ma non parlo di non chi non gioca al Barcellona. Paragonarlo a Suarez è però difficile, sono giocatori diversi anche se entrambi attaccanti“.

