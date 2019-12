“E’ una partita fondamentale perché ci giochiamo il passaggio del turno in Champions. E’ un momento importante per noi, perché quando ci sono stati i sorteggi si era parlato di un girone molto difficile. Il fatto di giocarci la qualificazione in casa ci deve dare soddisfazione e orgoglio. Molti di noi non hanno giocato molto in Champions, sarebbe importante andare avanti“. Si è espresso così Antonio Conte alla vigilia del big match fra Inter e Barcellona, decisivo per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League dei nerazzurri.

Il Barcellona si presenterà con un ampio turnover, visto il primo posto già archiviato, lasciando riposare anche Leo Messi, ma Antonio Conte non abbassa la guardia: “parliamo di una delle squadre più forti al mondo. Hanno una rosa molto forte e ampia. Sono tutti molto bravi. E’ vero che sono sicuri del primo posto, ma giocheranno la partita senza grande pressione e questo può essere positivo per loro. Ma noi pensiamo a noi stessi, dovremmo aver dato tutto e alla fine non dovremmo avere recriminazioni. Forse tutto non basta, dovremmo dare qualcosina in più. Se sbagliamo qualcosa non ci sarà un seguito e questo ci deve dare forza, voglia, entusiasmo per andare tutti insieme oltre l’ostacolo. Le difficoltà ci devono esaltare“.

Sarà fondamentale l’apporto del pubblico di San Siro: “ci aspettiamo energia positiva da tutti i settori e in qualunque momento della gara. Sono sicuro che arriverà per i ragazzi. Vogliamo andare al prossimo turno, noi ma anche i tifosi, bisogna perseguirlo tutti insieme questo traguardo“.

