Zion Williamson non ha ancora esordito in regular season con i Pelicans. La firsta pick del Draft 2019, attesissimo dopo il grande hype creatosi con le sue prestazioni al college, si è infortunato in preseason e sarebbe dovuto tornare dopo 8 settimane di stop. Passate le 8 settimane che lo staff medico aveva previsto come tempo di recupero, il giovane rookie non è ancora rientrato sul parquet.

In settimana si è allenato con i compagni, ma ancora senza contatti. Il gm dei Pelicans, David Griffin, ha spiegato che nelle prossime settimane, se non ci saranno problemi, Zion Williamson sarà finalmente disponibile: “siamo davvero felici della sua ripresa e del suo percorso, sta facendo degli enormi progressi. So che sono passate otto settimane dall’operazione e tutti si chiedono perché non sia in campo: al momento posso soltanto dire che non è ancora pronto, ma il passo compiuto oggi con il ritorno in allenamento ci lascia davvero ben sperare. È stata una sessione completa di preparazione alla gara: se non dovessero esserci ricadute, potremo finalmente godercelo sul parquet“.

Valuta questo articolo