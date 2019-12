Brutte notizie per la Fiorentina: Ribery è costretto ad operarsi a causa della “lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra” e del “persistere della sintamotalogia dolorosa in alcune situazioni di carico“. Il calciatore francese, ex Bayern Monaco, come comunicato dalla Fiorentina, volerà in Germania con lo staff medico della società viola.

Ribery “si recherà nella struttura ospedaliera di Murnau per essere sottoposto nella giornata di domani a intervento chirurgico alla caviglia destra da parte del professor Johannes Gabel. Una volta effettuata l’operazione la società comunicherà ulteriori informazioni relative alla salute del giocatore e ai tempi di recupero che si potranno prevedere“, ha fatto sapere la società viola.

