Tifosi dei Dallas Mavericks in ansia per l’infortunio occorso a Luka Doncic nella sfida della notte contro i Miami Heat. Il playmaker sloveno ha rimediato una distorsione alla caviglia che, secondo ESPN, potrebbe tenerlo fuori (in via precauzionale) dalle partite contro Bucks, Celtics, 76ers e Raptors in programma questa settimana. Coach Rick Carlisle ha spiegato alla stampa: “Luka Doncic non viaggerà a Milwaukee a causa di una distorsione alla caviglia destra. Rimarrà a Dallas con Casey Smith e riceverà cure. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti fino a mercoledì sera”.

Valuta questo articolo