Piove sul bagnato in casa Napoli. Per Gattuso è arrivata una sconfitta all’esordio sulla panchina azzurra, ma anche una pessima notizia dall’infermeria. Il neo allenatore dei partenopei ha infatti perso per in fortunio Kalidou Koulibaly, infortunatosi contro il Parma nei primi minuti di gioco. Gli esami ai quali il difensore si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.

