Un incidente tremendo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Uno schianto da brividi, che ha accartocciato la Matiz su cui viaggiavano Martina Oro, 20 anni, e Ilenia Matilli, 18 anni e promessa della Lazio femminile.

Per la prima non c’è stato nulla da fare, la ragazza è deceduta sul colpo avvenuto contro un albero presente ai bordi di via Braccianise, strada nella periferia di Anguillara Sabazia. L’altra ragazza versa invece in condizioni disperate, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli avvenuto immediatamente dopo l’incidente in eliambulanza. I vigili del fuoco hanno impiegato un’ora per estrarre le due ragazze dalle lamiere dell’utilitaria, schiantatasi probabilmente dopo un sorpasso effettuato da Martina Oro, alla guida del mezzo.

I resti dell’autovettura sono stati sequestrati e verranno analizzati dalle autorità, per accertare eventuali guasti improvvisi. Intanto, sui social sono arrivati messaggi di cordoglio per le due sfortunate ragazze, entrambe appassionate di calcio. Martina amava il futsal e la Roma, mentre Ilenia (che lotta ancora per la vita) gioca nella Lazio ma con Totti ed El Shaarawy come idoli.

