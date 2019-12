Mancano poche ore ormai alla fine del 2019, un anno ricco di emozioni sportive. La Formula 1 in particolare ha regalato uno spettacolo unico e proprio per rendere merto a questo sport speciale e ad un suo grande campione. A Rio de Janeiro, infatti, per la festa di Capodanno, verrà inaugurata la statua Ayrton Senna sul lungomare di Copacabana. Il Brasile omaggia dunque il tircampeao di Formula 1 in una nottata speciale , per la quale sono arrivati nella “Cidade Maravilhosa” ben due milioni e 800 mila turisti.

