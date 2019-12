L’Imoco Volley Conegliano è campione del mondo per club! La formazione italiana completa un percorso netto nel torneo cinese con 5 vittorie in altrettante gare, l’ultima delle quali arrivata nell’attesissima finale contro le turche dell’Eczacibasi Istanbul. Come sempre, è Paola Egonu a fare la differenza nei momenti che contano: la pallavolista azzurra firma la vittoria dell’Imoco con 33 punti, decisivi nei parziali di 22-25, 25-14, 25-19, 25-21 che regalano a Conegliano la Coppa del Mondo per Club. Per l’Italia è un dolce ritorno al successo che mancava da ben 27 anni, quando fu Ravenna a sedersi sul tetto del mondo. Niente da fare invece per Novara, che nella finalina è stata sconfitta dal Vakifbank in 3 set (26-24 / 25-23 / 25-21) e ha chiuso ai piedi del podio.

Valuta questo articolo