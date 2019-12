Il Gruppo Renault è stato eletto “Costruttore dell’Anno” durante la cerimonia annuale di premiazione di TopGear.com. Questo riconoscimento premia le realizzazioni di Renault, Dacia ed Alpine degli ultimi 12 mesi. Mégane R.S. Trophy-R ha ottenuto il premio come “Performance Car” dell’Anno mentre a Nuova ZOE è andato il titolo di “City Car” dell’Anno.

TopGear.com torna sulle motivazioni che l’hanno indotta ad eleggere il Gruppo Renault vincitore del 2019: “La diversità è la chiave dell’ascesa di Renault verso l’eccellenza premiata dai trofei Top Gear. Al di là della qualità della sua gamma di auto per il grande pubblico, provate a dare al Gruppo Renault un capitolato d’avanguardia da rispettare e vedrete che punterà alla perfezione come nessun altro costruttore automobilistico“.

Vincent Tourette, Direttore Generale del Gruppo Renault UK, ha commentato questo ambitissimo premio: “Siamo felicissimi di ricevere questo premio di TopGear.com. Il 2019 è stato un anno fantastico per il Gruppo Renault, con il lancio di Nuovo Renault Captur, Nuova Renault ZOE e Nuova Renault Clio, dove quest’ultima ha proseguito la saga cominciata ben 30 anni fa. Dacia continua a passare da un successo all’altro ed è stata una delle poche Marche automobilistiche a registrare vendite in aumento quest’anno. Nel frattempo, la rinascita di Alpine si è ulteriormente accelerata con l’avvincente lancio della nuova A110S. Ma non ci fermiamo qui, il 2020 si preannuncia ancora più entusiasmante!”

Nel 2019, il Gruppo Renault ha lanciato sette nuovi modelli in Europa, con Nuova Clio, Nuovo Captur, Nuova ZOE e Nuovo Koleos, nonché i veicoli commerciali Nuovo Trafic e Nuovo Master. Alpine, invece, ha aggiunto l’A110S alla sua gamma.

