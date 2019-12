Zlatan Ibrahimovic ha deciso di tornare a giocare in Italia e lo farà con la maglia rossonera. Il calciatore svedese torna dunque al Milan, tra approvazioni e dissensi ed il conto alla rovescia è già iniziato. Mancano pochissimi giorni alla presentazione ufficiale di Ibrahimovic in rossonero: si terrà infatti venerdì 3 gennaio a casa Milan, alle 10.00, la conferenza di presentazione dello svedese, che sarà a Milano il 2 gennaio per le visite mediche di routine ed il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

Valuta questo articolo