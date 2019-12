La notizia dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha esaltato anche Antonio Cassano, legatissimo all’attaccante svedese dai tempi condivisi insieme in rossonero.

Il fresco direttore sportivo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del ritorno di Ibra in Italia, esprimendo il proprio pensiero: “Ibra è innamorato di Milano, parliamo dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten del numero 9 più forte degli ultimi 30 anni. Anche alla sua età è un fenomeno è farà la differenza con le sue giocate. In America ha fatto 56 partite segnando 53 gol, non è mai semplice fare la differenza. E’ vero che c’è poca qualità, ma corrono tanto e c’è tanta fisicità. Ha qualità, fisico e professionalità per fare la differenza. Ha una testa impressionante, non a caso ha vinto 33 titoli. Farà rendere al 110% tutti i giocatori del Milan, sono convinto al 100% che è un calciatore capace di tirare fuori il meglio dai compagni. Lui vuole che tutti vadano al massimo, in allenamento e in partita“.

