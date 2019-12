Scandalo doping nel mondo della MotoGp: Iannone è stato sospeso per essere risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato lo scorso novembre in Malesia. Il campione di Vasto rischia gross, ma si è detto tranquillo e sereno, certo che il problema è da ricercare nelle carni mangiate nel periodo del trittico asiatico.

Fiducioso e speranzoso, Pernat, ex manager di Iannone, ha così commentato la vicenda a Radio Sportiva: “non è una bella notizia. Per il mondo dello sport e anche per Andrea. Sono un garantista, il pilota ha diritto a richiedere il campione B ed un ulteriore esame. Da quello che so io a Misano stava male, non vorrei che avesse preso senza volere un farmaco che poi ha fatto sì che risultasse positivo all’antidoping. Credo che si risolverà tutto in una bolla di sapone”.

