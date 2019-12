Giornata complicata per Andrea Iannone, finito nell’occhio del ciclone per la sospensione decisa dalla FIM in seguito alla positività ad un controllo antidoping, svolto lo scorso 3 novembre.

Una notizia che ha scatenato il web, facendo balzare in poche ore l’hashtag #Iannone in cima alle tendenze. Molti su Twitter hanno ironizzato sul pilota dell’Aprilia, che ha ricevuto parecchi commenti pungenti: “Iannone sospeso per doping. A vedere i risultati che otteneva, tutto sembrava tranne che dopato!“. Un altro utente ha poi rincarato la dose: “ma dai… Iannone probabilmente ha preso steroidi per aumentare la massa muscolare per conquistare qualche bella tipa, non certo per il motociclismo“.

Stessa linea di pensiero in un altro commento: “Iannone dopato? Penso che siano stati usati più per l’aspetto fisico che per i risultati in pista“. Non sono mancate poi le battute sulla vita sentimentale del pilota di Vasto: “Iannone si è dopato per dare una trama al nuovo libro di GDL“. Oppure: “Il fatto che Iannone prendesse steroidi anabolizzanti per stare con Belen e ora lei è tornata con De Martino è un caso?“. Pungente infine il commento relativo all’aspetto fisico del rider dell’Aprilia: “Iannone la squalifica è uno scandalo. Il botox non può essere considerato doping“.

