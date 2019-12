Un po’ di gossip sotto l’albero non fa mai male, specie se la storia è a dir poco clamorosa. Dal Brasile arriva un vero e proprio scandalo che ha coinvolto il calciatore Hulk che, dopo essersi separato dalla compagna, ha deciso di iniziare una relazione con la… nipote di lei!

Lo scorso agosto, Hulk ha lasciato la madre dei suoi tre figli, Iran Angelo De Souza, dopo 12 anni di relazione, dopo aver programmato il proprio matrimonio. Il calciatore ha dunque deciso di intraprendere una nuova relazione con la nipote della donna, Camila, confermando la notizia con un comunicato: “questo sabato Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva nascondersi. La sua posizione è trasparente e vuole evitare di mentire e incappare in commenti malevoli“.

