Immersi nella tranquillità e nell’opulenza di questa cornice, chi non vorrebbe fermare il tempo e sfuggire alla normalità? Il leggendario Eden Rock di Saint Barthélémy, ora interamente ristrutturato, riapre le porte nell’autunno 2019. Uniti da valori comuni, Hublot e Oetker Collection proseguono la loro collaborazione con due nuovi modelli Classic Fusion che vanno ad aggiungersi alla collezione Eden Being con i suoi esclusivi orologi realizzati su misura. Un cronografo da 45 mm lascia intravedere il movimento a carica automatica, mentre la seconda proposta, da 38 mm, sfavilla grazie ai suoi 36 diamanti taglio brillante. I due modelli sono disponibili in edizione ultra-limitata di soli 25 esemplari ciascuno, che possono essere incisi con le iniziali dei futuri proprietari. L’Eden Rock – St Barths sarà la prima location ad ospitarli, insieme alla rete di Oetker Collection e alle boutique Hublot.

“Eden Rock Saint Barths ha accolto numerose celebrità di spicco, fra cui Greta Garbo. Eccellenza, esclusività e sfarzo sono solo alcune delle parole chiave che definiscono il modo di coccolare i propri clienti condiviso da Hublot e Oetker Collection. La prossima riapertura funge da occasione speciale per rinnovare la nostra collaborazione tramite un modello Classic Fusion da uomo e uno da donna“. Ricardo Guadalupe CEO Hublot.

“Hublot da sempre punta a garantire qualcosa di diverso e di unico. E questa filosofia riflette davvero il nostro desiderio di essere molto più che un semplice hotel. I nostri cari ospiti e amici senza dubbio apprezzeranno questi due esclusivi orologi”. Fabrice Moizan CEO Eden Rock St Barths. Ispirandosi all’Eden Rock Saint Barths, i due orologi sono contraddistinti da dettagli che lasciano impresso nella memoria questo luogo leggendario. Un hotel eccezionale la cui storia affonda le radici negli anni Cinquanta e che ha ospitato regolarmente personalità illustri e afferenti a tutti i campi della ricca tradizione culturale mondiale, dalla musica al cinema fino alla letteratura, come anche molti artisti in cerca di ispirazione. Il movimento cronografico scheletrato a carica automatica HUB1155 riflette, a ore 3, la collaborazione con l’Eden Rock St Barths. Il secondo orologio brilla con i preziosi diamanti che simboleggiano l’eternità e il quadrante bianco laccato con 10 rubini incastonati. I due modelli possono essere abbinati a tre cinturini: un cinturino in alligatore bianco discretamente profilato da cuciture rosse e due versioni interamente in caucciù elegantemente strutturato, bianco o rosso. Volutamente bianco, come la sabbia delle spiagge incontaminate o come le pareti baciate dal sole, l’orologio sfoggia un solo tocco di colore: il celebre rosso Eden Rock. Scelte stilistiche e creative che evocano la fuga perfetta.

Valuta questo articolo