“Sfortunatamente devo dare forfait agli Hawaii Open quest’anno. Non sono ancora pronto al 100%. È molto deludente perché adoro venire qui e non vedo l’ora di incontrare gli appassionati di tennis qui questa settimana“. Kei Nishikori ha annunciato che non prenderà parte agli Hawaii Open, confermando di non essere ancora in buone condizioni fisiche. Il tennista giapponese è ancora lontano dal rientro dopo i problemi al gomito ed ora spera di essere abile ed arruolabile per gli Australian Open, primo Slam della stagione cerchiato nel calendario di Nishikori.

