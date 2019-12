Hamilton e Valentino Rossi si scambiano i mezzi, ma occhio a nuoto e calcio: tutti gli eventi sportivi di dicembre

By

Le stagioni dei motori terminano l’1 dicembre col Gp di Abu Dhabi: i piloti vanno adesso in letargo, ma il 9 dicembre è da segnare in rosso sul calendario per l’appuntamento a Valencia con Valentino Rossi e Lewis Hamilton.

Saranno il calcio, il basket ed il nuoto a tenere impegnati gli appassionati di sport. Federica Pellegrini e la delegazione azzurra scendono in vasca a Glasgow per gli Europei di nuoto in vasca corta.

Continua a regalare spettacolo al Serie A di calcio, fino al 22 dicembre, per poi tornare in campo il 5 gennaio, così come anche il campionato di Basket e l’NBA regaleranno emozioni agli amanti della palla a spicchi.

Il programma degli eventi sportivi del mese di dicembre:

1 – Sorteggio fase Finale Euro2020

1 – Gp Abu Dhabi F1

4-8 – Europei Nuoto Vasca Corta

5-8 – Finali Grand Prix Pattinaggi di Figura Strasburgo

8 – Europei Cross Lisbona, Atletica

9 – Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambiano i mezzi a Valencia

26 – Vela, partenza Sydney-Hobart.