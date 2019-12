Un regalo di Natale speciale per Giorgia Palmas: sotto l’albero una proposta di matrimonio

Filippo Magnini sa come sorprendere la sua donna. Dopo la storia con Federica Pellegrini, l’ex nuotatore ha ritrovato l’amore con l’ex velina Giorgia Palmas. Filippo Magnini innamoratissimo della sua donna ha deciso di fare un passo importantissimo: sotto l’albero di Natale la bella Giorgia Palmas ha trovato una proposta di matrimonio. “Ha detto…si ❤️💍”, ha scritto sui social l’ex capitano della Nazionale di nuoto. “Si ❤️😍 25.12.2019. Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere questo momento ma so per certo che questo Natale rimarrá nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi noi, ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire. Sono la persona più felice del mondo”, ha commentato Giorgia Palmas.

