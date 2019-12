Il passaggio agli ottavi di finale dell’Atalanta non dipende solo dai nerazzurri, costretti a vincere in casa dello Shakhtar Donetsk.

Alla squadra di Gasperini servirà anche un risultato positivo del Manchester City contro la Dinamo Zagabria, pronta a sfruttare la spinta del proprio pubblico per superare gli inglesi. Le parole alla vigilia di Guardiola non lasciano però tranquilla l’Atalanta: “abbiamo molti infortunati, siamo venuti qui con tanti giovani e metteremo in campo la squadra migliore per quelle che sono le circostanze. Siamo già qualificati e la Premier League è più importante della Champions in questo momento. Hanno giocatori veloci, hanno fatto benissimo finora e hanno un’incredibile opportunità di andare avanti. David Silva, Aguero e Stones? Sono tutti e tre infortunati“.

