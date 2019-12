Il cinese Yechun Yuan ha preso il comando con 135 (70 65, -9) colpi nell’Australian PGA Championship e ha di fatto messo un freno a quella che sembrava dopo le prime battute un’egemonia dei giocatori di casa. Sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72), a Benowa, nel Queensland in Australia, dove non ha superato il taglio Aron Zemmer, 110° con 149 (74 75, +5), Yuan, pur autore di un 65 (-7) ottenuto con un cammino altalenante, ma efficace (un eagle, otto birdie, tre bogey), non è riuscito tuttavia a fare selezione e a liberarsi di alcuni tra i migliori australiani.

Infatti ha un solo colpo di ritardo Anthony Quayle (136, -8), mentre sono rinvenuti i due giocatori più attesi e gettonati alla vigilia, Adam Scott, da 15° a terzo con 137 (-7), stesso score di Wade Ormsby, e Cameron Smith, vincitore delle ultime due edizioni della gara e ben deciso a calare il tris, risalito dall’89° al settimo posto con 139 (-5), dopo aver realizzato anch’egli, come Yuan, un 65 (sette birdie), miglior punteggio di giornata. Smith è affiancato dal sudafricano Bryce Easton, mentre sono quinti con 138 (-6) l’australiano Tom Power Horan e il neozelandese Michael Hendry. In buona posizione gli statunitensi Cameron Champ, 17° con 141 (-3), e Stewart Cink, 26° con 142 (-2), entrambi membri del PGA Tour.

Aron Zemmer, 29enne di Bolzano, ha trascorso la stagione 2019 in massima parte sui due tour della Cina con buoni profitti. Ha provato la via del vecchio continente, ma dopo aver vinto una delle quattro gare dello Stage 2 della Qualifying School del’European Tour non è poi riuscito ad ottenere la ‘carta’ nella finale. All’ottava presenza sul circuito maggiore, ha concluso con un 75 (+3) dovuto a due birdie e a cinque bogey. Il montepremi è di 1.500.000 dollari australiani (circa 925.000 euro).

