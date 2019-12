Golf, prezioso riconoscimento per Jon Rahm: lo spagnolo nominato miglior giocatore del circuito continentale

Jon Rahm è stato nominato ‘Hilton European Tour Golfer of the Year’, ossia miglior giocatore del circuito continentale 2019 da una giuria composta da addetti ai lavori del settore media golfistico. Il giocatore spagnolo, che succede a Francesco Molinari, ha ricevuto il premio nel corso di una cerimonia svoltasi al The Biltmore Mayfair Hotel di Londra. Rahm è il terzo iberico ad ottenere l’ambito riconoscimento dopo Severiano Ballesteros (1986, 1988 e 1991) e Sergio Garcia (2017).

La sua è stata una stagione da incorniciare culminata con il successo nel DP World Tour Championship, evento conclusivo del circuito, che gli è valso anche il primo posto nella Race To Dubai (ordine di merito) e il ritorno sul terzo gradino del ranking mondiale. A Dubai ha centrato il quarto titolo stagionale (uno sul PGA Tour, per un totale di tre, e tre sull’European Tour arrivando a sei), e il quarto in un torneo delle Rolex Series, per ora unico a riuscirci.