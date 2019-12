Pattinaggio su ghiaccio, grande spettacolo per la tredicesima edizione del Golden Skate Awards

La statuetta del ghiaccio se l’aggiudica lo spagnolo Javier Fernandez, star del pattinaggio mondiale

Grande successo a Milano per il ritorno del Golden Skate Awards, la tredicesima edizione del gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio ha incantato il pubblico dell’Allianz Cloud con uno show magico ed emozionante che ha visto le esibizioni delle star del pattinaggio mondiale Evgeni Plushenko e Javier Fernandez e quelle dei migliori fuoriclasse azzurri.

Ad impreziosire l’evento le spettacolari coreografie del gruppo di sincronizzato delle Shining Blades, e la presenza della guest star Carolina Kostner, che in veste di madrina ha abbracciato i suoi fan in un meet&greet pre-serale prima di premiare Javier Fernandez con il Golden Skate Awards 2019. Al pattinatore iberico due volte campione del mondo bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018 è andato infatti il prestigioso riconoscimento del ghiaccio. Sulla pista di ghiaccio dell’ex Palalido si sono avvicendati anche i fuoriclasse azzurri Matteo Rizzo e Daniel Grassl, i campioni italiani in carica Alessia Tornaghi con il duo della danza Charlène Guignard e Marco Fabbri, insieme a loro anche la coppia formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Tra le altre stelle del pattinaggio artistico internazionale hanno incantato il pubblico la campionessa francese Laurine Lecavelier, la celebre coppia canadese Kaitlyn Weaver-Andrew Poje e gli spettacolari atleti russi Fiona Zaldua e Dimitri Sukhanov. Applauditissimo anche Aleksandr “Sasha” Plushenko, figlio della leggenda Evgeni, a soli 6 anni già considerato una star mondiale.

