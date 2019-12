La querelle su chi sia il tennista più forte di tutti i tempi infiamma gli appassionati di questo splendido sport. In base alle preferenze si ‘tifa’ per Federer, Djokovic, Nadal o chicchessia. L’ultimo in ordine di tempo ad esprimersi in merito alla questione GOAT, ai microfoni del The Telegraph, è stato Janko Tipsarevic. Il tennista, va chiarito, è molto amico di Nole, anche se sostiene di non essersi fatto condizionare da tale amicizia nella sua analisi.

“Sono consapevole del fatto che alcuni interpreteranno tutto quello che dico come parziale, data la mia amicizia con Novak, ma basta guardare le statistiche degli ultimi dieci anni. Nel periodo in cui i Big3 si sono affrontati a parità di condizioni, e risulta evidente che il migliore dei tre sia stato Djokovic. Non voglio certo che questa mia affermazione venga interpretata come una mancanza di rispetto nei confronti di Rafa e Roger. Sono sicuramente due dei migliori sportivi della storia. Novak, che è emerso dopo, è stato in grado di inseguirli e di superarli. Considerando le migliori versioni di ognuno, la più forte è quella di Djokovic. A mio avviso, questo sarà compreso solo quando il mio connazionale supererà gli altri due nel numero di titoli Slam, cosa che credo accadrà nel giro di due tre anni. A quel punto nessuno potrà dubitare di quello che considero già una realtà: Novak Djokovic è il migliore tennista di tutti i tempi”

