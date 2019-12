Due i giocatori della Juventus premiati nel corso dell’undicesima edizione dei Globe Soccer Awards, andati in scena oggi a Dubai.

Oltre a Cristiano Ronaldo, anche Miralem Pjanic ha ricevuto un premio alla carriera, un riconoscimento che lo ha enormemente inorgoglito: “dico grazie ai miei genitori. Sono felice e sono fortunato di poterlo essere perché ho avuto la possibilità di giocare nella mia carriera con grandissimi allenatori e giocatori. È stata una strada difficile e sono felice di averla percorsa. Sarri? Rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica“.

Sulla Supercoppa Italiana persa contro la Lazio, Pjanic ha ammesso: “ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana, l’importante è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League“.

