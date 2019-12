Cristiano Ronaldo vince il premio come miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards, la cui undicesima edizione si è tenuta nella giornata di oggi a Dubai.

Il portoghese ha battuto la concorrenza di Lionel Messi e Virgil Van Dijk, prendendosi una piccola rivincita dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro alla Pulce. Salito sul palco per ricevere il trofeo, CR7 ha detto: “ringrazio la mia famiglia, la mia compagna, mio figlio Cristiano, i miei figli che mi aspettano a casa, il mio agente, miei parenti in Portogallo, i miei amici, i miei compagni della Juve e del Portogallo. Dubai la amo e ci vengo ogni anno. Il gol alla Sampdoria? È stato un gol fantastico. Ho segnato 700 gol, difficile dire quale sia stato meglio è difficile, ma di testa forse è il migliore. Ho saltato 2,56 ma so che posso andare anche più in alto“.

