Tempo di vacanze per i calciatori della Serie A: sono tantissimi i giocatori che sono volati al caldo di Dubai per le feste natalizie, dove si godono il sole ed il mare. Anche Cristiano Ronaldo ha optato per Dubai per le vacanze natalizie, in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez. La dolce metà dell’attaccante portoghese ha incantato tutti i suoi follower con un video davvero bollente. Georgina ha postato un video nel quale mostra il suo lato B in tutta la sua sensualità, lasciando i fan a bocca aperta.

