Il Genoa ha deciso per il cambio di allenatore. I rossoblu si ritrovano in una situazione critica che li vede al penultimo posto in Serie A dopo 17 partite. I punti guadagnati sono appena 11, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. La peggior difesa del campionato, con 35 gol subiti, bucata per 4 volte dall’Inter nel match odierno, certifica il momento di crisi della formazione ligure che dopo il ko contro i nerazzurri ha preso un’importante decisione sul futuro di Thiago Motta. Secondo quanto riferito dalla squadra mercato di Sky Sport, l’esperienza di Thiago Motta al Genoa è ormai ai titoli di coda. Il nome scelto per sostituirlo sarebbe quello di Diego Lopez, contattato nelle ultime ore dalla società.

