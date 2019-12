Dieci derby affrontati in Serie A, nove vittorie e un pareggio per Claudio Ranieri, che ieri sera ha confermato il suo feeling con le stracittadine. Un successo esaltante per la Sampdoria, riuscita a piegare nel finale il Genoa grazie all’acuto di Gabbiadini.

Un gol valso tre punti e una dose speciale di emozione per l’allenatore dei doriani: “sono contento per i tifosi perché so quanto ci tengono, sia da una parte che dall’altra, e ho visto delle coreografie bellissime, complimenti a tutti. Naturalmente sono felice per i tre punti perché in questo stato di classifica sono vitali e sono contento perché si è vinto un derby. Faccio questo lavoro per l’emozione mi danno queste partite, quando non avrò più emozione mi ritirerò, ma per ora non c’e’ pericolo“.

Sulla partita, Ranieri ha ammesso: “un match tosto, molto difficile soprattutto all’inizio. Era dura ma per fortuna siamo sempre stati calmi e lucidi nel voler cercare la vittoria, così come la cercava il Genoa. Abbiamo avuto la serenità e la determinazione di essere positivi sino in fondo, fino a quando Linetty ha rubato palla e siamo ripartiti negli ultimi 20 metri andando in gol con Gabbiadini“.

