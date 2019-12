Mattia Perin si appresta a vestire nuovamente la maglia del Genoa. Le trattative tra il club del presidente Preziosi e la Juventus viaggiano verso la conclusione positiva, il portiere si appresta dunque a difendere nuovamente i pali del Grifone. Perin non è stato convocato per la gara di Supercoppa Italiana della Juventus e si avvicina dunque a grandi passi il momento dell’addio ai colori bianconeri. L’affare si baserà su un prestito, in attesa di sapere il nome del nuovo allenatore del Genoa dopo l’esonero di mister Thiago Motta.

