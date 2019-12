La stagione del Genoa non sta andando secondo i piani e il ko nel Derby della Lanterna contro la Sampdoria, altra squadra in netta difficoltà ma che sembra essersi ripresa nelle ultime gare, ha lasciato pesanti strascichi in casa rossoblu. Sull’asfalto davanti al cancello del campo d’allenamento ‘Signorini’ a Pegli, è stata ritrovata quest’oggi una scritta minatoria che recita: “attenti, vi spacchiamo i denti“. Un chiaro messaggio intimidatorio che ha spinto il club a chiedere l’intervento della Digos per far luce sul caso.

