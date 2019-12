Il Genoa ha deciso: Davide Nicola sarà il nuovo allenatore. Dopo Andreazzoli e Thiago Motta, il club ligure si affiderà al terzo allenatore stagionale per provare ad uscire dalla zona retrocessione. Nicola, che domani dirigerà il suo primo allenamento, ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

“Il Genoa Cricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra – si legge nella nota pubblicata dalla società -. L’incarico è stato affidato all’allenatore Davide Nicola, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley. Davide Nicola ha esercitato da allenatore in cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G.Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza“.

