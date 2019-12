Calcio reale e virtuale non sono mai stati così vicini. Il team Exeed, primo club professionistico nato in Italia, si conferma una realtà di punta nel panorama degli Esports italiani, e grazie alla collaborazione con Calciomercato.com e ‘FutXFan’ nasce un nuovo progetto: dal 16 dicembre arriva infatti sul canale YouTube di Exeed ‘FUT Garage’, l’innovativa e rivoluzionaria web-serie di otto puntate che unisce FIFA e Serie A, punto d’incontro tra il calcio sugli schermi e quello sui campi.

I segreti del calciomercato svelati da Calciomercato.com, uno dei siti di informazione sportiva più seguiti e autorevoli d’Italia; l’esperienza di Exeed, che ha nel suo roster di FIFA giocatori di primo livello internazionale come ‘Dagnolf96’ e ‘Hollywood’; i consigli su FIFA degli esperti di FutXFan, la prima piattaforma per news e info sul mondo di FIFA: tutto questo e molto altro nella nuova serie, trasmessa in diretta su YouTube, che permetterà al pallone tradizionale e alla sua versione digitale di fondersi in un progetto unico nel suo genere.

Da lunedì 16 via al programma che avrà una cadenza mensile, con un video riassuntivo ogni settimana. Tanti argomenti sul piatto, con quattro blocchi principali che verranno di volta in volta snocciolati e analizzati: a) Il calciomercato di FIFA, con elezione del “Team of the week” legato anche alle performance settimanali del calcio reale. b) Consigli e segreti per la creazione di formazioni di FIFA. c) Gameplay tradizionale con sfide tra i maggiori protagonisti e player del movimento Esports italiano, con componenti del team Exeed di FIFA presenti a rotazione, affiancati da ospiti e altri partecipanti. d) Notizie esclusive, curiosità e retroscena dal calciomercato reale che entrerà nel vivo a gennaio con la sessione invernale. Insomma, un altro grande progetto che coinvolge in prima persona Exeed, protagonista di un 2019 da incorniciare.

