Che colpo in casa Ecclestone: Tamara, figlia di Bernie, ex Padron della F1, è stata derubata nella sua villa londinese.Tre ladri, secondo quanto riportato dal tabloid britannico “The Sun”, si sono introdotti nella lussuosa dimora della donna, dopo la sua partenza per le vacanze natalizie, riuscendo ad eludere la sorveglianza.

I ladri, secondo le testimonianze, avrebbero svaligiato le casseforti nascoste nella camera da letto di Tamara Ecclestone, per un furto di circa 60 milioni di euro. I tre malviventi si sarebbero introdotti nella casa, ubicata nel quartiere di Kensington, dal giardino, per poi scappare a causa dell’arrivo di una delle guardie di sicurezza. Secondo il The Sun Tamara Ecclestone sarebbe “devastata ed in stato di shock“.

