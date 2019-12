Formula 1 – Vettel ha le idee chiare al termine della stagione: “lezioni imparate! Dobbiamo ancora crescere come squadra”

Bilancio non troppo positivo per Sebastian Vettel: le parole del tedesco della Ferrari al termine della stagione 2019 di Formula 1

E’ terminata oggi la stagione 2019 di Formula 1: Lewis Hamilton ha trionfato oggi ad Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle Verstappen e Leclerc. Quinto posto invece per Sebastian Vettel, che conclude una stagione in maniera non troppo soddisfacente.

“Nel complesso questa non è stata la stagione che avrei sperato di disputare. Le ragioni adesso ci sono chiare e abbiamo imparato delle lezioni. Portiamo a casa tutto per lavorarci su. Penso che dobbiamo crescere ancora come squadra, ma anche da parte mia l’annata non è stata ideale. Non penso sia stata negativa come potrebbe sembrare. Ci sono state tante piccole cose che hanno contribuito a rendere il quadro d’insieme non particolarmente positivo. So che posso fare meglio e questo è di sicuro un obiettivo per l’anno prossimo. Speriamo di avere un pacchetto forte che ci permetta di lottare coi rivali“, ha dichiarato il tedesco della Ferrari.

