“Hamilton alla Ferrari? Dovunque vada resta un grandissimo pilota“. Si è espresso così ai microfoni de “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento, Marco Trochetti Provera, in merito alla possibilità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari nella stagione 2021. L’amministratore delegato della Pirelli ha poi aggiunto: “Hamilton farebbe bene anche in Ferrari, ma pure Vettel e Leclerc sono due grandi piloti. Sarebbe una novità che non cambierebbe molto, perchè la Ferrari ha dimostrato di avere piloti fortissimi in molte gare“.

