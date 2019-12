“C’è grandissima qualità, la competizione è estremamente affascinante perchè ci sono campioni di diverse generazioni che si combattono ruota a ruota. La Formula 1 sta riportando il grande pubblico“.Marco Tronchetti Provera ha esaltato così lo status della Formula 1, cresciuto in termini di fascino e appeal anche grazie alle prestazioni straordinarie dei piloti in pista. L’amministratore delegato Pirelli si è poi concentrato sul dualismo in Ferrari tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, due talenti dal carattere forte, che rischiano (come ad Interlagos) di limitarsi a vicenda. “Tutti i campioni nella stessa strada rischiano di pestarsi i piedi, ma poi tutti si augurano che i campioni possono coesistere insieme” ha concluso Tronchetti Provera su Sky Sport 24.

