Formula 1 – Test Abu Dhabi: Leclerc domina la seconda mattinata, Russell lo bracca da vicino [TEMPI]

La seconda mattinata di test Pirelli in corso ad Abu Dhabi sorride alla Ferrari, che guida la classifica provvisoria dei tempi con Charles Leclerc. Testa bassa e tanto lavoro per il monegasco, riuscito a completare ben 74 giri con la migliore prestazione firmata in 1:37.401.

Alle sue spalle, lontano poco più di quattro decimi, ecco George Russell al volante della Mercedes. Una giornata importante per il pilota britannico, coinvolto dal team di Brackley per sostituire Hamilton in questo day-2, affidandogli dunque un ruolo importante in vista della prossima stagione. Al terzo posto si piazza Stroll, seguito da Gasly e Sainz. Albon sesto, mentre Ocon continua ad aumentare il feeling con la Renault macinando km su km. Decimo Giovinazzi, concentratosi più sulla quantità che sulla qualità.