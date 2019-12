Dopo i test effettuati la scorsa settimana ad Abu Dhabi, i team della Formula 1 avevano tempo fino a lunedì per decidere quali gomme utilizzare nella prossima stagione. La votazione si è tenuta due giorni fa ed il voto è stato unanime: nel 2020 si correrà con le gomme del 2019.

La Piurelli ha modificato il profilo delle nuove gomme, rendendole più spesse di circa 4/5 mm. Per questo motivo I team hanno deciso di optare per le gomme dello scorso anno in modo da non essere costretti a modificare l’aerodinamica delle monoposto.

