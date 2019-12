Formula 1 – Scene comico-commoventi ad Abu Dhabi, Lando Norris ed il suo ingegnere scoppiano a piangere [VIDEO]

Risate miste a lacrime: il team radio tra Lando Norris ed il suo ingegnere è tutto comico-commovente

E’ terminata oggi la stagione 2019 di Formula 1: dopo la pole conquistata ieri ad Abu Dhabi, Lewis Hamilton si è preso anche la vittoria della gara di oggi, lasciandosi alle spalle Max Verstappen e Charles Leclerc. E’ tempo di saluti quindi, con gente che va semplicemente in vacanza (solo dopo i test di martedì) e altra invece che dice addio alla F1. Non solo piloti, come Kubica e Hulkenberg, hanno salutato oggi la Formula 1: il weekend di gara di Abu Dhabi è stato l’ultimo dell’ingegnere di Lando Norris Andrew Jarvis.

Il pilota della McLaren ha voluto omaggiare il suo ingegnere portandolo con sè in pista, grazie alla raffigurazione riportata sul suo casco, ma è stato il team radio alla fine della gara di oggi a colpire in particolar modo. Dopo una splendida stagione, chiusa con l’11° posto in classifica dal 20enne britannico, i saluti sono stati comico-commoventi.

“Jarv, dal profondo del mio cuore, voglio dirti un grande grazie per tutto quello che hai fatto“, ha affermato Norris al team radio. “Grazie amico. Lo sai non sono di molte parole come te e Will, ma voglio solo dire che tu sei un’assoluta leggenda. Non riesco a credere ancora all’anno da rookie che hai fatto ed il fatto che ho avuto l’opportunità di condividerlo con te“, ha risposto Jarvis con la voce rotta dalla commozione.

“Stai piangendo? ahahaah! ahahahah”, ha urlato Norris con voce stridula. “Ahhh, Jarv sta piangendo cavolo! Penso che sto piangendo“, ha concluso.

