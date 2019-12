Formula 1 – Russell eccitato dopo i test di Abu Dhabi sulla Mercedes: “ho appreso moltissime cose”

Giornata speciale per George Russell oggi sul circuito di Yas Marina, nella seconda ed ultima giornata di test di Abu Dhabi. Il giovane britannico ha stampato il miglior tempo di giornata, lasciandosi alle spalle Leclerc, a bordo della Mercedes.

“È stato un piacere guidare la monoposto vincitrice del campionato qui ad Abu Dhabi. Abbiamo testato le gomme 2020 e ho appreso moltissime cose che sicuramente aiuteranno me stesso e il team a proiettarci nella prossima stagione. È stata una giornata piacevole in pista e avrò più tempo nella prossima settimana quando farò l’ultimo test di sviluppo delle gomme Pirelli prima che la mia stagione finisca definitivamente”, ha dichiarato Russell.

“Sono eccitato all’idea di avere qualche giorno di riposo per rilassarmi un po’ prima di tornare al mio regime di allenamento per ottenere la migliore preparazione possibile per il 2020. Il mio primo anno in Formula 1 è stata una curva di apprendimento crescente e non mi resta altro che attendere con ansia il primo Gran Premio in Australia”, ha concluso.