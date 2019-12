Il 2019 della Formula 1 è terminato col Gp di Abu Dhabi, vinto da Lewis Hamilton, seguito da Verstappen e Leclerc. Il giovane pilota olandese della Red Bull ha chiuso la stagione col terzo posto nella classifica mondiale, alle spalle dei rivali della Mercedes: una grande soddisfazione per lui ed il team, che adesso sono carichi e positivi in vista del 2020.

“Gli obiettivi del 2019? Voglio vincere i Mondiali, ovviamente, quindi, in tal senso, probabilmente non sono stati rispettati. Ma dobbiamo anche tener conto delle circostanze e penso che sia stata una buona stagione. Soprattutto all’inizio, quando abbiamo avuto buone gare, con risultati coerenti: alcune belle vittorie, alcuni buoni podi, quindi sono decisamente felice, ogni anno posso dire a me stesso che sono migliorato, voglio sempre alzare il livello, quindi voglio sempre migliorare, anche una vittoria può essere fatta in un modo migliore. Mio padre è sempre stato così. Mi dice: “Sì, abbiamo vinto, ma avremmo potuto vincere meglio, ci sono stati alcuni errori”. È sempre stato molto difficile per me, ed è per questo che sono così con me stesso. In passato non ero d’accordo, ma ora penso che sia di grande aiuto“, ha raccontato Verstappen a Marca.

Non poteva mancare un commento sulla rivalità con Leclerc: “non è diversa da quella che posso avere con gli altri. Lo conosco da più tempo e ho corso contro il più lungo, è vero. È un grande pilota, un grande talento, e per lui è una grande opportunità essere in Ferrari. Spero di continuare a combattere contro di lui per molto tempo, perché siamo ancora molto giovani. È anche un bene per lo sport che i giovani hanno opzioni e, si spera, vincono, perché sta diventando un po ‘noioso vedere Lewis vincere. Quello che voglio dire è che Lewis sta invecchiando; si [avvicina] all’età di 35 anni, quindi [il suo regno] si fermerà ad un certo punto. Ma, ad essere sinceri, dipenderà solo dalla squadra. Non dipenderà da Lewis. Perché se la Mercedes continua a costruire vetture davvero dominanti, sicuramente vincerà. Quindi dobbiamo assicurarci di poterle battere. In Formula 1, tutto dipende molto dall’auto“.

L’olandese ha anche aperto una parentesi sulla possibilità di vederlo in Mercedes in futuro: “sono molto felice di dove mi trovo al momento e voglio davvero vincere il Mondiale con Red Bull. Mi hanno portato in Formula 1, quindi c’è molta lealtà nei loro confronti. Mi piace molto lavorare con loro, è un grande gruppo di persone. Mi sento a casa, il che è anche molto importante per un pilota, che si sente apprezzato. Tutti sono davvero motivati, quindi no, non voglio cambiare “.

