Lewis Hamilton si è confermato il miglior pilota di Formula 1 della stagione, ma alle sue spalle gli avversari guadagnano terreno. Max Verstappen ad esempio, è un giovane talento che da ormai diversi anni lotta per le posizioni di vertice ed ha tutta l’aria di essere pronto a fare il grande salto per sedersi al tavolo con i top driver, quelli che si portano a casa i trofei, per intenderci.

Eppure Helmut Marko, consulente Red Bull, non ha dubbi sul fatto che Lewis Hamilton sia ancora superiore al giovane olandese. Queste le sue parole a Motorsport-Total: “Max potrebbe già essere il pilota più veloce, ma come ‘pacchetto’ Hamilton è ancora il migliore. Ha un’incredibile velocità di base e ovviamente ha più esperienza. Lo abbiamo visto più volte. È quasi invisibile nelle prove libere ma quando iniziano le qualifiche è sempre in prima fila. […] Guidare in quelle a Monaco corsie dove nessuno può sorpassare e conservare le sue gomme è stato intelligente. Ha molta più esperienza di Max e questo è un enorme vantaggio. Certo, però, se guidi una monoposto dove hai sempre vita più facile è meglio, ma la Red Bull vuole cambiare le cose nel 2020“.

